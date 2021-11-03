Vaka artışından Balıkesirliler rahatsız

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak yayınlanan vaka artış rakamlarına göre vaka sayılarının en fazla arttığı iller arasında bulunan Balıkesir’de vatandaşlar da durumdan rahatsızlık duyuyor. Balıkesirliler, maske-mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini isterken, aşı olmayanların da mutlaka aşılarını yaptırmalarını istedi.

16-22 Ekim tarihleri arasında yüz binde 261,79’a yükselen vaka sayıları vatandaşları tedirgin ediyor. İHA muhabirine konuşan Balıkesirliler herkesin kendine dikkat etmesi gerektiğine işaret ederken, maske-mesafe kuralarının uygulanmasını istiyor.

Vatandaş tedirgin

Yusuf Baysal isimli vatandaş maske-mesafe kuralına dikkat çekerek, “İnsanlarımız biraz maske, mesafe ve tedbir kurallarına uyarsa bu vaka artışının önüne geçebiliriz. Ben kendim maske ve mesafeye de çok dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erkan Çamtepe ise aşı konusunda devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, “Devlet elinden geleni yapıyor. Halkı aşılamak için aşıyı getiriyor. Korona virüsle mücadele kapsamında halka maddi yardımda da bulunuyor. Burada devlet elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada artık herkes kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Yani korona virüsün tek çaresi herkes diğer hastalıklarda kendisine nasıl dikkat ediyorsa, nasıl grip gibi hastalıklara yakalandığında eve kapanıyor ve kendisine bakıyorsa korona virüste de her fert kendisine düşen görevi yaptığında ortada hiçbir şey kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Edremit’te de durum farklı değil

Balıkesir merkezinde vatandaşalar şikayetlerini dile getirirken, Edremit Çarşamba pazarında kalabalık tezgahlar dikkat çekti. Maske ve mesafenin yok sayıldığı tezgahlar artan vaka sayısını açıklar nitelikteydi. Edremit’te yaşayan Mehmet Ene, “Balıkesir’deki vaka sayılarının artması hepimizi endişelendiriyor. Herkesin hijyen kurallarına ve maske, mesafeye dikkat etmesini rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Balıkesir’de en fazla vaka artışının Bandırma, Edremit, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olduğu öğrenildi.