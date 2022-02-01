banner4556

Vatandaşlardan aşı çağrısı

banner4336

Korona virüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya’da vatandaşlar aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan aşı çağrısı
banner4582

Korona virüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya’da vatandaşlar aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da vatandaşlar aşıya yoğun ilgi gösteriyor.

İkinci doz aşılamada Kırklareli 86,4 ile 5. sırada yer alırken Edirne 84,3, Tekirdağ ise 84,5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

banner4575

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz aşı olan Ahmet Ateş aşı ile kendini daha güvende hissettiğini vurgulayarak, “Aşı rahatsızlık vermez, ölüm vermez onun için oluyoruz. 4 tane aşı olduk ve aynı zamanda grip aşısı da olduk. Herkes gelip aşısını olsun. Hasta olunca aşı olacak haliniz yok. Aşı olmazsanız çok çile çekersiniz” dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,51, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,42.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde hayvanlarda aşılama başladı
Kırklareli’nde hayvanlarda aşılama başladı
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321