“Yanlış diyetler panik atağı tetikliyor”

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun,”Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürüyor ve sonrasında çarpıntı, ağız kuruluğu ve sinirlilik yaşanması panik atak belirtisi olarak düşünülebiliyor” dedi.

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, yanlış diyetlerin insan sağlına olumsuz etkileri üzerine önemli bilgiler verdi. Dursun, yanlış diyetlerle uzun süre aç kalmak ya da düşük kalorili beslenmeyle sağlıklı bir şekilde kilo verilemeyeceğini belirterek, “Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürüyor ve sonrasında çarpıntı, ağız kuruluğu ve sinirlilik yaşanması panik atak belirtisi olarak düşünülebiliyor. Bununla beraber korkunun başlamasıyla adrenalin artıyor ve panik atak gerçekleşiyor” dedi.

Panik atak hastaları nasıl beslenmeli?

Dursun, panik atak hastalarının beslenme yollarına ilişkin şunları sıraladı:

“Beslenme uzmanı tarafından kişiye özel hazırlanmış bir program ile günde ortalama 5 öğün tüketilmeli,

Günlük en az 2.5 lt su tüketilmeli,

Düzenli olarak günlük en az 40 dakika hafif tempolu egzersizler yapılmalı,

Günlük En az 5 Porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli,

Serotonini artırmak için tam tahıl ürünleri tercih edilmeli,

Omega 3 ten zengin gıdalara (ceviz, balık, semiz otu gibi...) her gün yer verilmeli

Papatya, Melisa, Ihlamur vb gibi rahatlatıcı özelliği olan bitki çayları tercih edilmeli,

Asitli , gazlı , kafeinli içeceklerden uzak durulmalı,

Siyah çay tüketimi , açık - limonlu ve şekersiz olmak kaydıyla günlük en fazla 3 fincan olmalı,

Yüksek enerji içeren , yağlı, şekerli gıdalardan uzak durulmalı,

Alkol, sigara kullanımı mümkün olan en kısa zamanda, hemen, bırakılmalıdır."

Kilo Vermek İçin Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Dursun, kilo vermek için izlenebilecek doğru yolları da şöyle açıkladı:

“Dışarıda yeme alışkanlığı var ise, öncelikle o terk edilmeli.

Hareketsiz bir yaşamın önüne geçilmeli, masa başı çalışanlar gün içinde saat başı tempolu 300 adım atılmalı.

Her saat başı 1 Su Bardağı Su Tüketilmeli, aksi takdirde atıştırma isteği artacaktır.

Sofra tuzu kaldırılmalı, tuzlu , salamura ve işlenmiş ürün tüketimi en aza indirilmeli.

Şeker ve Şekerli ürünler kısa zamanda acıkma hissini artıracağı için haftada birden fazla tüketilmemeli.

Yağlı, kızarmış ürünler ve katı yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı.

Kompleks karbonhidratlardan zengin olan, posalı besinler tercih edilmeli, basit karbonhidratlardan uzak durulmalı.

Protein açısından zengin olan, metabolizma hızını destekleyen, kaliteli protein kaynağı beyaz et tüketimi haftada ortalama 3 - 4 olmalı, kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı.”