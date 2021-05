“Yazın da burun estetiği mümkün”

Doç. Dr. Erkan Soylu, genel kanının aksine yazın da burun ameliyatı olunabileceğini belirterek “Yazın burun ameliyatı olmayı düşünenler öncelikle tatillerini ve ameliyat randevularını uygun bir şekilde ayarlamalıdır. Çünkü ameliyat sonrası ilk bir ay için deniz ve özellikle de havuza girmek enfeksiyon açısından riskli olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Erkan Soylu, rinoplastide oldukça

merak edilen yaz aylarında burun estetiği yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Soylu, ‘yazın burun ameliyatı olmaz’ algısının altında yatan sebebin bilinmediğini belirterek “Hastalarımızın bize yaz aylarına doğru yaklaşırken en fazla yönelttiği sorulardan biridir bu" dedi ve şöyle devam etti: ‘Yaz aylarında burnum daha çok şişer’, ‘kanama riskim daha yüksek olur’ gibi düşünenler de az değildir. Şunu belirtmeliyim ki ‘yaz aylarında burun ameliyatı olmaz’ algısı tümüyle yanlıştır. Kışın yapılan ameliyatlarla yazın yapılan ameliyatlar arasındaki komplikasyon oranı benzerdir. Literatürde yazın yapılan ameliyatlarda sorun yaşama oranının yüksek olduğuna dair bir bulgu da yoktur. Dolayısıyla burun ameliyatları yazın yapılabilir ve hiçbir tıbbi sakıncası yoktur.”

“Özellikle ilk ay havuza girilmemeli”

Asıl sorulması gerekenin yazın ameliyat olanların dikkat edeceği konular olduğuna değinen Doç. Dr. Soylu, şöyle devam etti: “Herkesin bildiği gibi yaz ayları insanların tatil yaptığı, deniz, havuz, güneş gibi unsurların hayatımızda olduğu aylardır. Yazın ameliyat olmayı düşünen hastalarımız öncelikle tatillerini ve ameliyat randevularını uygun bir şekilde ayarlamalıdır. Çünkü ameliyat sonrası ilk bir ay için deniz ve özellikle de havuza girmek enfeksiyon açısından riskli olabilir. Biz kendi pratiğimizde ameliyat olan hastalarımızın ilk bir ay, ki yara yüzeylerinin kapanması için önemli bir süredir, deniz ve havuza girmelerini önermiyoruz. Özellikle tatlı su ile doldurulmuş havuzlara girmek, yara iyileşmesinin ve kesi alanlarının henüz kapanmadığı ilk ay için enfeksiyon riski barındırabilir. Deniz havuza göre bu konuda biraz daha masumdur, yoğun tuz içeriğinden dolayı fazla mikroorganizma barındırmaz.”

“Yüzlerini güneşten korumalılar”

Doç. Dr. Soylu, “Yaz aylarının diğer bir özelliği de güneşin kendisini iyiden iyiye hissettirmesidir. Rinoplasti ameliyatı sonrası göz çevresinde morarma ve şişme, her hastada farklı miktarda olsa da oluşabilecek bir durumdur. Yüzde meydana gelen bu renk değişiklikleri genellikle ilk on gün içinde tümüyle düzelir. Bu ilk on günde dışarıda yürürken hastalarımızın şapka kullanmaları ve güneş ışınlarının yüze temasını önlemeleri gerekir. Deniz kenarında uzun süreli güneşlenmelerse ilk altı ay için burunda şişme ve kızarmaya sebep olabilir. Hastalarımızın ilk aydan sonra denize veya havuza girmesi ve güneşlenmesi mümkündür ancak güneşlenme sırasında yüzlerine güneş kremi sürüp bir havlu veya şapkayla yüz bölgesini uzun süre güneşe maruziyetten korumaları gerekir. Yaz ayları diğer aylara göre daha sıcaktır. Bu aylarda ameliyat olanların özellikle ilk bir ay için çok sıcak ortamlarda uzun süre bulunmaları uygun değildir. Gölgeli alanlarda ve klimalı ortamlarda zaman geçirmeleri daha uygundur” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk 2 ay güneş gözlüğü kullanımını önermiyoruz”

Doç. Dr. Soylu, rinoplasti sonrası güneş gözlüğü kullanımına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Rinoplasti sonrası ilk iki ay için güneş gözlüğü önermiyoruz. İkinci aydan sonra hafif ve burun sırtına çok basmayan gözlükler tercih edilebilir. Hastalarımızın önemli bir kısmı sezon içinde yoğun çalışmakta ve ameliyat olmaya fırsat bulamamakta. Bu nedenle yaz aylarını tercih ediyorlar. Sonuç olarak söylemeliyim ki uygun bir tatil ve ameliyat randevusu ayarlamasıyla ve yukarıda bahsettiğim konuları da göz önünde bulundurarak gönül rahatlığıyla hastalarımız ameliyatlarını yaz aylarında yaptırabilir.”