Yerli aşı, Sakarya’da vatandaşlara yapılmaya başlandı

Acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı Turkovac, Sakarya’da vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Geldiği andan itibaren 7 kişiye uygulanan aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 63 yaşındaki vatandaş ise Turkovac’ı beklediği için hiç aşı olmadığını dile getirdi.

Seri üretimine başlanana yerli ve milli aşı Turkovac, bugün itibariyle vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pandemi Ek Binasında uygulanmasına başlanan aşıya ise ilk dakikalardan itibaren vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

"Sakarya’da siftahı biz yaptık"

Metin Ülgen (56), "Sakarya’da siftahı biz yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Milli ve yerli aşımız için başta cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür eder, Sakarya’dan da selamlarımızı iletiriz. Turkovac’ı bekledim ve 4’üncü aşımı oldum, bugüne nasip oldu" dedi.

"Diğer aşıları olmadım, ilk defa aşı oluyorum o da Turkovac"

Yerli aşıyı beklediği için hiç aşı olmayan 63 yaşındaki Ali Ürkmez, "Milli ve yerli aşımızı bekledim. 18 Ekim’de rahatsızlık atlattım ve bekledim 3 ay sonra da aşımı oldum. Yerli ve milli aşımızı olduğum için çok mutluyum. 2 yıl boyunca hiç aşı olmadım. Turkovac’ı bekledim sonunda da aşımı oldum. Herkesin aşı olmasını, özellikle Turkovac’ı olmalarını tavsiye ediyorum. Diğer aşıları olmadım, ilk defa aşı oluyorum o da Turkovac. Milli ve yerli aşımız Turkovac’ı özellikle bekledim, hiçbir ağrı sızı duymadım" diye konuştu.