Yerli aşı TURKOVAC’ta son adımlar

Yerli aşı "TURKOVAC"’ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin “On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, geçtiğimiz günlerde yerli aşısının Faz-3 çalışmalarının tamamlanması için ’1000 Kahraman’a ihtiyaç olduğunu söylerken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen vatandaşlara da hatırlatma dozu olarak yerli aşıdan yaptırdı. Son gönüllülerin de aşılarını yaptırmasıyla birlikte yerli aşıda Faz-3 çalışmalarının tamamlanacak.

“Hem aşılama hem aşının geliştirilmesi anlamında ciddi misyon edindik”

Yerli aşıya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Pandemide en kıymetli olan hastalanmayı engellemektir burada da aşılama süreci devreye girdi. Aşılama sürecinde hastanemiz çok ciddi görevler edindi. Aşımızın geliştirilmesine de hizmet veriyoruz. Şu an TURKOVAC aşısının gönüllülere uygulanmasını da yapıyoruz. Bu anlamda hastalarımızın o ölümün soğuk alanına girmesini engellemek gibi bir misyon edindik ama hasta olmasınlar diye hem aşılama hem de aşının geliştirilmesi anlamında ciddi bir misyon edindik. On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz. 45 günde yapılan pandemi hastaneleri, çok kısa sürede seri üretime geçen ventilatörler ve 1,5 yılda kullanılabilecek aşı üretimi birçok şeyi üst üste koyduğunuzda en iyi efor, gayret ve vatandaşına en kucaklayıcı hizmeti veren ülke olduk” dedi.

“Kazandığımız yüzde 95’i görmezden gelmeyelim”

Sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Pandemi döneminde birçok ülke için vatandaşlarına ciddi ekonomik destek sağladı dendi. Bizim sağlıktaki kazanımlarımız bütün vatandaşlarımıza bu sağlık hizmetini ücretsiz veriliyor olması düşünüldüğünde aslında birçok ekonomik yardımın çok çok üzerinde bir kazanımdır. Çünkü vatandaşına ekonomik yardım yaptığı ifade edilen ülkelerdeki vatandaşlar, Covid olduklarında aldıkları sağlık hizmetine ödedikleri maliyet ülkelerinin yaptıkları yardımın kat ve kat üstünde. Aşı bizi iyi koruyor ama bazı kişilerin bağışıklık sistemini uyandıramıyor rakam olarak o küçük örnekleri verip kazandığımız yüzde 95’i görmezden gelmeyelim. Aşı bizi çok iyi koruyor. Elimizdeki en büyük silah aşı ve bu silahı çok iyi kullanalım, vatandaşlarımızı biz aşı olmaya bekliyoruz“ şeklinde konuştu.

“Çok az ülke yapabiliyor, korkmayalım”

Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının bitmesi için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan gönüllülerden Özkan Gürgen, “Ben ilk duyduğumda sevindim zaten, gönüllü de olmak istedim. Diğerlerine olmuştum kendi aşımıza da gönüllü olmak istiyordum. Aşı olmaktan da kaçınmayalım bence, korkmayalım. Bence büyük bir başarı çok az ülke yapabiliyor zaten bunu bizim yapabilmiş olmamız ülkemizin gelişimini gösterir. Sağlık açısından da zaten önder olduğumuzu gösterir. Hastanelerden de belli zaten” diye konuştu.

“Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için TURKOVAC’ı tercih ettim”

Yerli aşıya gönüllü olan vatandaşlardan bir başkası, “Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için ve daha önceki olduğum aşılara hatırlatma olabilmesi için yerli aşı TURKOVAC’ı tercih ettim. Bununla birlikte yerli aşıya katkı sağlayarak inşallah seri üretime geçer. Yerli aşıya gönüllü olmaları noktasında tercih etmelerini öneririm. Çünkü yerli aşıya gönüllü olarak üretime geçmesini ve ülkemizin bu konuda bağımlı hale gelmemesin adına yerli aşıyı tercih ettim. 2 Doz Sinovac olmuştum, Diğer aşıları olduğumda da bunda da acı hissetmedim" ifadelerini kullandı.