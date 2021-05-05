Yüz Germe Ameliyatı Nedir?

Yüzde oluşan kırışıklıklar, sigara ve alkol kullanımına bağlı sararmalar, göz kapaklarında deri fazlalıkları, ciltte sarkmalar, yanaklarda sarkma, gibi birçok sorun karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözümleri için farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bir ya da birden fazla işlem için gereksinim duyan kişiler için çözüm önerisi yüz germe ameliyatı olarak karşımıza çıkıyor.

Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yüzün farklı bölümleri için uygulanan yöntemde değişmektedir. Yüz germe ameliyatıyla birlikte farklı işlemler de aynı anda yapılabildiği için uygulama basamakları hekim tarafından belirlenir. Yüzün farklı bölümlerinde kullanılan yöntemler;

Üst yüz bölgesinde yapılan gerdirmede; alın, kaş ve şakak bölgesindeki yumuşak dokunun gerdirilerek alın kemiği üzerine sabitlenmesi işlemdir. Bu işlem için saçlı deride 3-4 santimetrelik bir kesi açılır ve bu kesiden tüm işlemler yapılır. Ameliyat sonrasında bir miktar iz kalsa bile saçlı deri tabanında olduğu için fark edilmez. İyileşme süresi ortalama 1 haftadır sonrasında kişi normal hayatına devam edebilir.

Orta yüz bölgesinde yapılan gerdirme işleminde; göz kapaklarının kirpik dibine yakın olan kısmından milimetrik kesi açılarak yanak ve ağız çevresinde oluşan sarkmaların gerdirilerek kemiğe sabitlenmesiyle tamamlanır. Bu işlem sonrasında neredeyse gözle görülemeyen bir kesi izi kalmaktadır. İyileşme süresi 1 hafta kadar sürebilmektedir.

Alt yüz bölgesinde yapılan gerdirme işleminde; boyunda oluşan sarmaların gerdirilmesi amaçlanmaktadır. Kulak arkasından yapılan kesiyle normal oranda bir gerdirme yapılarak kemik dokuya sabitlenir. Ameliyat esnasında farklı pozisyonlar verilerek doğal görünümün korunması sağlanır. İşlem sonrasında tüm yüz germe ameliyatlarında olduğu gibi kısmen iz kalır.

Kimler Yüz Gerdirme Ameliyatı İçin Uygundur?

Genç bir görünüm elde etmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir yöntem olduğu için 35 yaş ve üzeri kadın ve erkekler yüz gerdirme ameliyatı için uygun kişilerdir. Bunun dışında farklı sebeplerle yüz gerdirme ameliyatını daha erken yaşlarda başvuranlarda olabilir. Yüz gerdirme ameliyatıyla birlikte yüzdeki diğer sorunlar için de farklı estetik operasyon yapılabilmektedir. Bu nedenle uzman hekim eşliğinde bu yöntemler seçilerek uygulama yapılmalıdır.

Yüz Gerdirme Ameliyatındaki İyileşme Süreci Nasıldır?

Yüz germe olduktan sonra yüzün tamamını kaplayan sargı bezleri olacaktır. Ödem oluşumunu ve morarmayı engelleyerek enfeksiyon gibi sorunların ortadan kalkması yardımcı olduğu için 3-4 gün sargı bezi takılı kalabilmektedir. Ameliyat sonrasında yüzde his kayıpları, uyuşukluk, gerginlik, şişlik, ödem, morluk görülmektedir. Hekiminizin uygun gördüğü ilaç tedavisiyle birlikte ortama bir haftada bu sorunların çoğundan kurtulabilirsiniz.

Bazı durumlarda doku içerisinde biriken sıvı diren yoluyla dışarı atılabilmektedir. Yadırganması gereken bir durum değildir. Ameliyat esnasında atılan dikişler kendiliğinden eriyen formda değilse yaklaşık bir hafta sonra alınması gerekmektedir. Dikişler alındıktan sonra morarmalar ve şişliklerde inmiş olacağı için kişi makyaj yapabilir ve günlük rutinlerine devam edebilir. Tam anlamıyla iyileşme yaklaşık olarak 2-3 hafta sürebilmektedir.

Yüz Gerdirme Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yüz gerdirme ameliyatı donanımlı bir hastanede genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Ortalama işlem süresi 2-3 saat olarak belirtilse de ameliyat esnasında oluşan bir sorun nedeniyle işlem süresi 3-10 saat aralığında olabilmektedir. Ameliyat olduktan sonra aynı gün taburcu olmak bile mümkündür. Fakat muayeneler için mutlaka hastaneye gidilmesi gerekmektedir. Yüz gerdirme ameliyatı sonrasında iz kalır, ancak bu izlerin konumları en uygun yerlerden seçildiği için gözle görülen bir yara izi kalmaz.