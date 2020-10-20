Yüz Yüze Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Tekrar Başladı

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilen ücretsiz yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti yeniden başladı. Pandemi sebebi ile bir süredir uzaktan danışmanlık hizmeti veren Silivri Belediyesi, hizmetten yararlanmak isteyen randevulu vatandaşlara HES kodu kontrolü, ateş ölçümü, sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında tekrar yüz yüze hizmet vermeye başladı. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Uzm. Klinik Psikolog Reyhan Özer, Uzm. Klinik Psikolog Yunus Vuran ve Psikolog Servet Nisa Altınsaban, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 444 20 47 üzerinden veya bizzat alınan randevulu vatandaşlarla bir araya gelerek danışmanlık hizmeti veriyor.