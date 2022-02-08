"Yüzlerce insan organ nakli ile yeniden hayata tutundu"

Prof. Dr. Murat Tuncer, hastane olarak 204 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu nakillerdeki başarımızın da yüzde 99 oranında olması gurur verici. Yüzlerce insan organ nakli ile yeniden hayata tutunuyor" dedi.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibi, Medicana Bahçelievler Hastanesi’nde bir sene içerisinde 204 böbrek nakli operasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, daha önce "Domino 7’li böbrek nakli" operasyonunu gerçekleştiren sağlık grubunun organ nakli ekibi, toplamda 21 çapraz nakilden 17 tanesi ikili, 2 tanesi üçlü ve 2 tanesi beşli çapraz nakil olarak gerçekleştirdi. 9 adet kadavradan nakil yapılırken yurtdışından 31 hastaya da böbrek nakli gerçekleştirildi. Üç hastaya ise aynı seansta koroner bypass ve böbrek nakilleri yapıldı.

Medicana Sağlık Grubu Böbrek Nakil Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, Bahçelievler’deki hastane olarak tüm dünyada ilk 10 böbrek nakli merkezi arasına girdiklerini söyleyerek, "Yıllık 204 nakil, bir nakil merkezi için çok başarılı bir sayı. Bu nakillerdeki başarımızın da yüzde 99 oranında olması gurur verici. Üstelik bu başarıya ulaşırken çok sayıda uluslararası ve kadavra nakli yapılması ve tıptaki birçok yeniliğin bu nakillerde kullanılması bu sayının değerini artırıyor. Yüzlerce insan organ nakli ile yeniden hayata tutunuyor. Bu sayı ile hastane olarak tüm dünyada ilk 10 böbrek nakli merkezi arasına girmiş oluyoruz. 2022 yılında da bu başarıyı katlayarak devam edeceğiz" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. Sabri Tekin, "200’ün üzerinde nakil yapmak gerçekten ciddi bir başarı. Bunların bir kısmını canlı bir vericiden yapılan nakiller olduğunu düşünürsek aslında 200 verici ve alıcı ile 400 tane ameliyat gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hastalarımızın 400’ünü de hastaneden sorunsuz bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastalar arasında birçok merkezde riskli görülüp ameliyat için kabul edilemeyen hastaların naklini gerçekleştirdik. Birbiriyle uyumsuz böbreği olan hastalarımızı çapraz nakil ile nakil şansına kavuşturduk. İkili, üçlü, dörtlü ve beşli çapraz nakiller yaparak hiçbir şekilde nakil şansı olmayan hastalara bir nakil şansı oluşturmuş olduk ve bu hastaları sorunsuz bir şekilde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

Doğuştan polikistik böbrek rahatsızlığı teşhisi konan oğlu için böbrek naklinde bulunan müezzin İzzet Erkan, 204’üncü vaka olarak şunları dile getirdi: “Madem iki tane böbreğimiz var, oğlumla paylaşalım dedik. O şekilde yola çıktık, hastaneyle görüştük. Doktorlarla görüşmeler sağladık. Nakil başarılı geçti. Şu anda bir rahatsızlığımız yok. Oğlum da ben de sağlıklıyız. Doktorlara çok teşekkür ediyorum”.

Organ bağışının oğlu gibi yaşamak için bir umut bekleyen hastalara umut olabileceğini dile getiren Erkan, “Binlerce hasta organ bekliyor. Bu nedenle organ bağışını insanlarımız daha çok dikkate almalı. Bir din görevlisi olarak dini açıdan şartları yerine getirildikten sonra organ bağışı yapılmasında bir sakınca olmadığını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.