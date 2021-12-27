Zincir markette tarihi geçmiş ürün zabıtanın gözünden kaçmadı

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir zincir markette yaptığı denetimde, tarihi geçmiş piliç burgere el koydu. Markete 427 TL ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğündeki ekipler, kentte faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini hızlandırdı. Her gün sayısız zincir market denetleyen ekipler, Bahçelievler Mahallesi’nde bir şubede de denetim yaptı. Yapılan denetimde bir firmaya ait piliç burgerin son kullanma tarihin geçtiği tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürüne, tutanak tutularak el koydu. Markete 427 TL ceza kesildi.

Aynı şubeye son bir ayda 3 ceza yazılırken, ekipler mağaza sorumlularına uyarılarda bulundu.