Sağlıkçılar ayakta alkışlandı

Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun ’Medicana Bursa Hastanesi Sağlık İçin Söylüyor’ konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, yılın güzelliklerini anmak ve baharın ritmini yakalamak için Türk Sanat Müziği korosu ile Bursalıların önüne çıktı. Doktorlardan hemşirelere, sekreterlerden yardımcı sağlık personellerine kadar çeşitli alanlarda görev yapan çalışanların bir araya gelip oluşturduğu koro, sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi. BAOB Oditoryumu’nda gerçekleşen konsere, Hastane Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Hastane Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu CHRO İcra Kurulu Üyesi Seçil Terzioğlu, Türk Sanat Müziğinin duayen sanatçısı Kutlu Payaslı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Anshan Kenti Bursa Fahri Konsolosu Nejat Yahya ve birçok sanatsever katıldı.

"Eski tedavi metotları içerisinde müzikle tedavi var"

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Medicana sağlık kurulu olarak sanata ve spora destek veren bir sağlık kuruluşuyuz. Hangi ildeysek orada sporcunun ve sanatın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Kültürümüz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğine yatkın bir toplumuz ve birçok çalışanımız motivasyon amacıyla radyoda, televizyonda müziğe ve sanata dokunuyor. Bunu niçin birlikte yapmıyoruz dedik ve gönüllülerden bir koro oluşturduk. Çalışanlar son derece motive oluyorlar tamamen gönüllü. Sadece sazlar dışarıdan geliyor, çok profesyonel sazı hastane içerisinde bulabilmek mümkün değil. Aileleriyle ve toplumla buluşuyorlar ve çok keyifli bir aktivite oluyor. Senede 2 defa yapmayı planlıyoruz. Aralık ya da Ocakta bir tane daha yapmayı planlıyoruz. Sağlıkla müziği buluşturmayı istiyoruz. Eski tedavi metotları içerisinde müzikle tedavi var, Bimarhanelerde çok güzel bestecileri ve müzikleri var. Yola çıkarken bundan da esinleniyoruz. İyi bir ekip ve repertuvar var. Geçen konserimizde olduğu gibi çok değerli devlet sanatçısı Kutlu Payaslı aramızda. Onun orada olması ve çalışanlarımızla ve aileleriyle olmak bize güç veriyor. Guru duyuyoruz bugün keyif günümüz, yarın yine yorulacağız. Sabah erkenden kalkacağız hastalarımızla onları iyileştirmek ve mutlu etmek için çalışacağız. Bu akşam kendimizi mutlu etmek üzere yola çıktık" dedi.