Sağlıkçılardan 100. yılı koreografisi

Kırklareli'nde 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde sağlıkçılar koreografi yaptı.

Sağlıkçılardan 100. yılı koreografisi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde sağlıkçılar koreografi yaptı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 100 doktor, hemşire, 112 Acil Sağlık ve evde sağlık ile diğer sağlık çalışanları bir araya geldi. Türk bayraklarıyla İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde “100. Yıl" koreografisi oluşturdu. Marşların seslendirildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Cumhuriyetin 100. Yılında “100. Yıl" koreografisi oluşturduklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Sağlık alanındaki gücümüzü, Türkiye Yüzyılı’na taşıyoruz. Etkinlikte yer alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.