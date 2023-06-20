Sağlıkçıların mezuniyet coşkusu

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler, düzenlenen tören ile diplomalarına kavuştu.

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serhat Hüseyin, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende, mezun öğrenciler adına söz alan yüksekokul birincisi Beyzanur Bacak, ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serhat Hüseyin, öğrencileri ve onları yetiştiren ailelere kutlayarak, “Hemşirelik eğitiminin temel amacı ‘iyi hemşire’ yetiştirmektir. Eğitimde gelişim ve değişim devam ettiği sürece gerek eğiticilerin ve gerekse eğitilenlerin bunun farkında olması gerekir. Değerli aileler; çocuklarınız iyi bir yüksekokuldan mezun oluyorlar ve değerli öğretim üyelerimizin mezunlarımız için iyi bir rol model olduğunu düşünüyorum. Tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma verdikleri emek ve gösterdikleri çabalar için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serhat Hüseyin, “Değerli mezunlarımız, sizleri üniversitemiz ailesi adına mutlulukla uğurluyoruz, sizleri gittiğiniz yerde takip edeceğiz ve başarılarınızı izleyerek gurur duyacağız. Trakya Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ailesi olarak dileğimiz yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek, “Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için gayretlerinden dolayı öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli velilerimiz, yıllardır çocuklarınızı maddi manevi her konuda desteklediniz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösterdiniz. Ne kadar sevinseniz, gururlansanız azdır. Hepinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, “Bugün sizin için bir başlangıç. Meslek hayatına atılıyorsunuz. Burada öğrendikleriniz sizler için bir anahtar rol oynayacaktır. Sürekli olarak kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Değişimin baş döndürücü bir hız ile gerçekleştiği ve rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde sizin için fark oluşturacak bilgi ve beceriler elde etmeniz gerekmektedir. Yakın geçmişimizin ‘başımıza icat çıkarma’ kavramı geçerliliğini kaybetti. Sizlerden beklentimiz icatlar çıkarmanızdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

Mezuniyet törenine, bir video mesaj ile katılan ve mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın bilimin, aklın, millî ve manevi değerlerin rehberliğinde mümkün olacağını söyleyerek, öğrencilerin ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmasının kendileri için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacağını vurguladı.

Tören, dereceye girerek mezun olan öğrencilere plaket verilmesinin ardından, diplomalarını hocalarının ellerinden alan öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı. Törende, öğrencilerin yaşadığı mezuniyet heyecanına aileleri de ortak oldu.