Sağlıklı böbrekler için su için

Medicana Bursa Hastanesi ve Uludağ Premium, böbrek sağlığı için su içmeye davet etti.

Medicana Bursa Hastanesi ve Uludağ Premium, böbrek sağlığında suyun önemine dikkat çekmek için stant açtı. Böbrek sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte su ikram edildi. Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Böbrek hastalıkları, tüm dünyada adeta salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’unda bir çeşit böbrek hasarı olduğu tahmin edilmektedir. Böbrek hastalığı olan bireylerde morbidite ve mortalite hızları nüfusun geneline göre 10-30 kat yüksektir. Yüksek morbidite hızları bu hastaların aile ve sosyal hayatları olumsuz etkiler ve üretkenliklerini engeller. Böbrek hastalıklarına karşı farkındalık düşüktür ve hastalık sinsi seyreder. Türkiye’de kronik böbrek hastalığının prevalansı yüzde 15,7 olarak bulunmuştur. Bu, ülkemizde 7,5 milyon kronik böbrek hastası bulunduğunu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastalığı olduğunu göstermektedir. Böbrek hastalıklarının farkındalığı ise yüzde 1,6 düzeyindedir" dedi.

Hastane Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Hastane olarak bu tarz sosyal sorumluluk örneği taşıyan etkinliklerde yer almak bizi gururlandırıyor. Özellikle hastaneye gelen hasta ve yakınlarını böbrek sağlığı hakkında bilgilendirerek onları sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve düzenli su içmeye yönlendirmek hedefiyle bu etkinliği düzenledik. Koruyucu hekimliğe vermiş olduğumuz hassasiyet ve sorumluluk çerçevesinde böbrek sağlığı için su tüketimi konusunda her zaman farkındalık oluşturmak arzusundayız" şeklinde konuştu.