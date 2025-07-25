Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 30 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı

Hemşire Selda Ürtiş, Yalova Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 30 yıldır kullandığı ve tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı.

Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Biriminde görevli Selda Ürtiş, sigara tiryakiliğini 30 yıl sonra bırakabildi. Yalova Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuran kişileri gördükten sonra, "Ben de bırakabilir miyim" düşüncesiyle Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduğunu anlatan Ürtiş, "Doktorumuz ve psikoloğumuz eşliğinde sigarayı aralık ayında bıraktım. Bırakmama sebep tabii ki çocuğum, annem, çevremdeki insanlardı. Acile gelen ya da KOAH krizlerine yakalanarak gelen hastaları düşündüğümde nefes alamamanın ne kadar kötü ve zor bir şey olduğunu düşünerek kendim o KOAH krizinde olmamak için sigarayı bırakmaya karar verdim. Aralık ayında bıraktım" dedi.

Günde 1 paket içiyordu

Sigaraya liseyi bitirdikten sonra 18 yaşında başladığını anlatan Ürtiş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıldır düzenli olarak günde 1 paket içiyordum. Şimdi daha rahat nefes alıyorum. Merdiven inip çıkarken çok daha rahatım. Çarpıntım, nefes darlığım olmuyor. Sabah daha dinç, dinlenmiş oluyorum. Sigara içtiğimde gerçekten vücudumun oksijen oranının düşmesinden mi, bilmiyorum tam olarak ama sabah kalkarken yataktan yorgun ve bitkin kalkıyordum. Şu anda öyle bir durumum yok. Tabii ki buna en çok sevinen yine oğlum ve annem. Herkesin bırakması için tavsiyede bulunabilirim. Sağlıklı Hayat Merkezine tamamen ücretsiz şekilde randevu alarak gelebilirler."

"Gerekirse ilaç tedavisine başlıyoruz"

Sigara Bırakma Polikliniği Doktoru Volkan Çiftçi ise verilen hizmet hakkında bilgi verdi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Çiftçi, "Burası Yalova Toplum Sağlığı Merkezine bağlı, haftanın her günü mesai saatleri içinde hizmet veren bir birim. Vatandaşlarımız buraya ister aile hekimlerinden direkt randevu alarak ya da Sağlıklı Hayat Merkezimizin telefonlarını arayarak ulaşabilirler. Buraya gelen vatandaşlarımızı öncelikle muayene ediyoruz. Muayene sonucunda kendilerine gerekirse ilaç tedavisine başlıyoruz. Ek olarak psikososyal destek vererek psikoloğumuzla görüşme sağlayıp tedavinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Sigara bırakmada büyük bir başarı gösterebiliyoruz"

Psikolog Aslıhan Meral Bayram da Sigara Bırakma Polikliniğine başvuranlarla psikolojik destek görüşmeleri yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Motivasyonel görüşme, kişinin sigara bırakma isteklerini değerlendirme, bunu zaman zaman artırmaya yönelik görüşmeler yapıyoruz. Sigara bırakmanın en önemli kısmı aslında sadece nikotin bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılık kısmı. Biz bu davranışsal bağımlılığa dair yönlendirmelerde ve önerilerde bulunuyoruz. Gelen danışanın kendi özelinde, nelere dikkat etmesi gerektiği, hayatında sigaranın nasıl bir rol aldığı ve bunu artık nasıl değiştirmesi gerektiğiyle ilgili yönlendirmelerde birlikte yol alıyoruz. Davranışsal bağımlılığı yendiğimizde ve hekimimizin reçete ettiği ilaç doğrultusunda veya yönlendirmeleri doğrultusunda kombine bir çalışmayla sigara bırakmada büyük bir başarı gösterebiliyoruz."