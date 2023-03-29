Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde obeziteye sıkı takip

Obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Fazla kilolu veya obez olmak; hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini artırır. Obeziteden muzdarip olan ve artık hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin giderek arttığına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, obezite ile mücadele etmenin sorumluluğunu sadece fazla kilolu veya obez bireylere yüklemenin mücadelenin baştan kaybedileceği anlamına geldiğini söyledi. Obezite ile mücadele etmenin tüm toplumun sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Her bireyin sağlıklı beslenmeye ve hareketli yaşamaya önem vermesi, hayatında bu doğrultuda ufak da olsa bir şeyleri değiştirmesi durumunda toplumda olumlu etkiler görülebilir. Herkesin bu konuda yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır” dedi.

Obezitenin önlenemediği takdirde sağlık kurumlarına altından kalkılması çok güç olan bir yük getireceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Eğer hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmezsek 2035 yılında dünya çapında 1,9 milyar insan obezite ile yaşayacak. Sadece obezite hastalığının sağlık sistemine yükü çok büyük rakamları bulmaktadır. kayıplar O yüzden her bireyin obezitenin ve getireceği zararların bilincinde olması gerekir” diye konuştu.

Diyetisyenler ve fizyoterapistlerden sıkı takip

Obezite ve beraberinde görülen hastalıkların tedavisi için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerinin yanı sıra birinci basamakta da aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çeşitli çalışmaların sürdürülmekte olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Bu merkezlerimizde bulunan obezite danışma birimimizde vatandaşlarımız, obeziteye neden olan faktörler konusunda bilgilendirilecek ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunları, koruyucu hekimlik çerçevesinde ele alınmaktadır. Obezite birimlerinde; diyetisyen rehberliğinde kişiye özel hazırlanan sağlıklı beslenme önerileri verilirken, fiziksel aktivitenin arttırılması ve sürdürülebilmesi için fizyoterapistler tarafından da danışanlara destek verilmektedir. Vatandaşlarımız konu hakkında en doğru bilgiye ulaşmak ve ücretsiz danışmanlık almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.