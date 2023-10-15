Sağlıklı Kentler Birliği'nden Yıldırım'a ödül

Yıldırım Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği 2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Kompost Üretim Tesisi ile ödül aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen, 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. “Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam”, “Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Çevre”, “İklim Dostu Şehir”, “Akıllı Şehir”, “Yenilikçilik”, “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” olmak üzere 7 ayrı kategoride yapılan Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması sonucunda Yıldırım Belediyesi, Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Kompost Üretim Tesisi ile ödül aldı. Mardin Artuklu’da gerçekleştirilen törende ödülü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un elinden alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında başlattıkları kompost üretimi ile pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarını ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

Pazar atıkları toprağa can oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın desteğiyle kurdukları ‘Kompost Üretim Tesisi’ ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırdıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi sayesinde Yıldırım Belediyesi hizmet birimleri ve sosyal tesislerden çıkan organik atıklar ile ilçedeki semt pazarları ve park bahçe atıkları toplanılarak, kompost gübreye dönüştürülüyor. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübre daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor. Elde ettiğimiz kompost gübre ile ilçemizde yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20’sini tedarik ediyoruz ve kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yıldırım kazanıyor

Kompost Üretim Tesisi’nde üretilen organik gübre sayesinde; karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde ederek ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle nitelikleri düzelen ürünlerde verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli oluşumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.