Sağlıklı ve bilinçli bir Pursaklar

Hanım Evlerinde hayatın her alanı ile ilgili mesleki ve hobi eğitimi veren Pursaklar Belediyesi, ‘toplum sağlığı’ konularını içeren bilgilendirme semineri düzenledi.

Kadınların mesleki eğitim ve hobi edinmeleri için birçok alanda eğitim veren Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan Hanım Evi ve Gülbahar Hatun Hanım Evi’ndeki kursiyerlere "Toplum Sağlığı ve Güncel Konular" hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Hüma Sultan Hanım Evi ve Gülbahar Hatun Hanım Evi’nde Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü ve alanında uzman hekimler tarafından aşı, otizm, teknoloji bağımlılığı, sağlıklı beslenme, tütün ürünleri ve zararları konularını içeren bilgilendirme semineri düzenlendi.

"Eğitim seminerleri sayesinde kadınlar, uzman doktor ve eğitimciler tarafından bilinçlendiriliyor"

Toplum sağlığı konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak adına Hanım Evlerinde seminerler düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım Evlerimizde hobi ve mesleki eğitimlerimize düzenli olarak devam ederken toplum sağlığı konulu seminerlerimizi de sürdürüyoruz. Eğitim seminerleri sayesinde kadınlar, uzman doktor ve eğitimciler tarafından bilinçlendiriliyor. Eğitim ve bilgilendirme seminerlerimize yoğun katılım sağlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.