Sağlıklı yaşamın adresi: 'Endemik Vadi'

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı spor salonlarının üyesi olan kadınlar, günlük spor aktivitelerini, her yaştan vatandaşın buluşma merkezi olan Endemik Vadi’de yaptı.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan spor merkezlerinde profesyonel eğitmenler tarafından verdiği kurslarla sağlıklı yaşamın kapılarını bu kez Endemik Vadi’de araladı. Endemik Vadi’de gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, spor hocaları eşliğinde bin 300 metreye ulaşan Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet yolunda ter atıp, egzersiz yaparak zinde kalıyor.

Sabah sporu yapan kadınların 5 dakika misafiri olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Spor salonlarımıza üye hanımlarımız, bugünkü spor programını açık havada Endemik Vadide yapmışlar. 7 tur atan bile olmuş. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için kendilerine zaman ayıran kıymetli hanımlarımızı tebrik ediyorum. Sonrasındaki kahvaltı kısmına bizde 5 dakika uğradık. Rengârenk ve mis gibi kokan çiçeklerin arasında yürüyüş yapıp, zinde kalmak isteyen tüm hemşerilerimizi Endemik Vadimizde spor yapmaya davet ediyorum’’ dedi.