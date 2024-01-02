Sağlıkta uluslararası başarı: Beykent Üniversitesi Hastanesi akredite oldu

Beykent Üniversitesi Hastanesi, yüksek kalite standartlarına uygun sağlık hizmetleri sunma başarısını, Uluslararası TEMOS akreditasyonu ile tescilledi.

Beykent Üniversitesi Hastanesi, kaliteli sağlık hizmeti sunma çabalarının uluslararası alanda da takdir görmesini sağlayarak Uluslararası Temos Akreditasyonu almaya hak kazandı. Akreditasyonla birlikte, hastanenin uluslararası standartlara uygun bir şekilde hasta odaklı, etik kurallara uygun, güvenli ve etkili sağlık hizmetleri sunma yeteneği onaylandı. Beykent Üniversitesi Hastanesi, Temos akreditasyonuyla sağlık turizmi alanında da güvenilir bir destinasyon olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

İşte değerlendirilen alanlar

Yapılan denetimlerde sağlık kuruluşunun genel değerlendirmesi; sağlık hizmetleri, hemşirelik ve ebe hizmetleri, teşhis, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, hasta kan yönetimi, uluslararası düzeyde faturalandırma, dokümantasyon, uluslararası hasta yönetimi, sürekli tıp eğitimi, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis hizmetleri ve destek yan hizmetler gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirildi.

TEMOS hakkında

2010 yılında kurulan Temos Uluslararası Sağlık Akreditasyonu, hastanelerin, kliniklerin ve tıbbi seyahat koordinatörlerinin en yüksek performans seviyelerini bulmalarına yardımcı olur. Akredite müşteriler, yerli ve yabancı hastalara mükemmel, değer temelli hizmetler sunar.

İş birliği içinde çalışarak Temos, inovasyonu teşvik eder ve sağlayıcılar veya hastalar için kültürler arasında çalışmayan akreditasyona yönelik "herkese uyan tek beden" yaklaşımından kaçınır. Bunun yerine, evrensel kalite standartlarını ve hasta deneyimiyle ilgili beklentilerdeki kültürel farklılıkları derinlemesine anlayan Temos, klinik standartları yükseltir, klinik ve klinik olmayan sonuçları ve hasta güvenliğini iyileştirir ve genel müşteri memnuniyeti için maliyetleri azaltır.

Dünya geneline yayılmış bölge ofisleri ile Almanya merkezli Temos International, altı kıtada sağlayıcılara ve hastalara hizmet vermektedir.