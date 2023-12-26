Sağlıkta yapay zeka konuşuldu

KOSTÜ’de Sağlıkta Yapay Zeka Paneli düzenlendi. Panelde, yapay zekanın sağlıkçının yerine geçecek değil, destek olacak sistemler olacağı vurgulandı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Kulübü ve Türkiye Bilişim Derneği’nin destekleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Nur Banu Albayrak’ın liderliğinde "Sağlıkta Yapay Zeka Paneli” gerçekleştirildi. KOSTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Ercan Ölçer’in moderatörlüğündeki panele Semruk Teknoloji kurucusu Kaan Sağtaş, yapay zeka kurucusu Sema Gül, Radiologics Medical kurucusu Baturalp Güner ve Tesu Health kurucusu Gürkan Caner Birer konuşmacı olarak katıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, açılış konuşmasında dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları, artırılmış gerçeklik konularındaki değişim hızından bahsederek, tüm dünyanın bu hıza ayak uydurabilmesi için kişilere analitik düşünme, iletişim, karmaşık problem çözebilme gibi yetkinlikler kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Hem sağlık hem de mühendislik bölümlerinden çok sayıda öğrenci ve akademisyenin dinleyici olarak katıldığı panelde, yapay zekanın diş hekimliği, göğüs radyolojisi, fizyoterapi gibi birçok sağlık alanındaki uygulamalarının örnekleri incelendi. Yapay zekanın sağlık uzmanının yerine geçecek değil, uzmana destek olacak sistemler olacağı vurgusunun yapıldığı panelde, sağlık alanında yapay zeka sistemlerinin geliştirilebilmesi için disiplinler arası çalışmanın önemi üzerinde de duruldu.

Kaan Sağtaş’ın diş hekimliğinden teknoloji geliştiriciliğine uzanan yolculuğundan bahsettiği ve diş hekimliği alanında yapay zekanın geleceğini değerlendirdiği panelde, Gürkan Caner Birer geliştirdikleri "Dijital İlaç" uygulamasından bahsetti. Bu uygulama sayesinde hekim hastaya tanısını koyduktan sonra sisteme girerek hastaya link ulaşmasını sağlıyor. Hasta, Dijital İlaç uygulamasında yapılması gereken adımları gerçekleştirerek tedavi oluyor.

Baturalp Güner ise yapay zeka kullanan algoritmalarla radyolojik tanı desteği sunan bir yazılımı geliştirdiklerini iletti. Bu yazılımla radyolojik görüntü datalarını tarayan ve tanı tespiti yapan yazılımla sağlık sektöründe tanı koyulmasının ve hataların aza indirilmesinin daha da kolaylaşacağını ifade etti. Sema Gül ise özellikle serebral palsi gibi önemli hastalıkların erken teşhisi için bebek hareketleri üzerinden tanı koyulmasına yönelik bir yazılım geliştirdiklerini iletti.