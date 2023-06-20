Sağmalcılar'da kontrolden çıkan servis aracı duvara çarptı: 1 yaralı

Bayrampaşa Sağmalcılar’da seyir eden servis minibüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Sağmalcılar Tramvay Durağı girişindeki duvara çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Bayrampaşa, Sağmalcılar Eski Edirne Asfaltı üzerinde, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Deniz İlman idaresindeki 34 LMY 003 plakalı servis minibüsü seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Minibüs Sağmalcılar Tramvay Durağı girişindeki duvara çarptı. Çarpma sonucu aracın sürücüsü yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken kazadan sonraki müdahalelere de yardımcı olarak katkı vermeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hemen hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri de minibüste incelemelerde bulundu. Kazayı yapan minibüs kaza yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.