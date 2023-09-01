Sagopa Kajmer Bozüyüklü hayranlarıyla buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından Kurtuluş Günleri Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Gençlik Konseri’nde rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer Bozüyüklü sevenleriyle buluştu.

Bozüyük Belediyesi kapalı pazar otoparkında yapılan konser programında ilk olarak Bozüyük’ün sevilen gruplarından Fazla Grubu sahne aldı. Programa coşkulu bir başlangıç yapan “Fazla” Grubu sevilen pop rock şarkılarını Bozüyüklü gençler için seslendirdi. “Fazla” grubu performanslarının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve 4 Eylül Bozüyük’ün kurtuluşunu kutladılar.

“Fazla” grubunun programının ardından Rap tarzı müziğin Türkiye’deki en önemli isimlerinden biri olarak tanınan sanatçı Sagopa Kajmer gençlerin yoğun alkışları ile sahneye çıktı. Gençlerin büyük bir hayranlıkla izlediği ve severek dinlediği ‘Sagopa Kajmer’ Bozüyük’te keyifli bir geceye adını yazdırırken Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sahneye gelerek eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte Kajmer’e çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu Kajmer’e “hoş geldin” diyerek “Sagopa ben şöyle yaptım; çarşıya çıktım, gezmeye başladım, biraz küçük çocuklar, biraz gençler, uzun bir dönem gençler hepsinde senin adın çıktı. Onun üzerine gençlerimizle seni buluşturmaya karar verdim. Şimdi zevkle sizi izleyeceğiz” dedi.

Gençlere ‘iyi eğlenceler’ dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Kajmer’e plaket takdim etti. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede sevilen şarkılarını Bozüyüklü gençler için seslendiren Kajmer’e sevenleri de eşlik etti. Sagopa Kajmer hayranları Bozüyük’te unutulmaz bir gece yaşadı.