Saha çalışmalarını hızla tamamlıyorlar

Aile Sosyal Destek Programı Bilecik şubesi saha çalışmalarına devam ediyor.

Aile Sosyal Destek Programı saha çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlıyor. İsmetpaşa Mahallesinde saha çalışmasını tamamlayan Aile Sosyal Destek Programı ekipleri, mahalle muhtarı İlhami Çınar ile bir araya geldi. İsmetpaşa Mahalle Muhtarlığı binasında Muhtar İlhami Çınar ile bir araya gelen ekip proje ve çalışmalarından bahsetti. Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçların tespit eden Aile Sosyal Destek Programı yaşam şartlarını iyileştirmeye devam ediyor.