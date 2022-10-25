SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı

İstanbul’da SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. Fuarda Türkiye’de ilk olan geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş "Sarbot" isimli robot silahı tanıtıldı.

SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katılımıyla bugün kapılarını açtı. Sektörün büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Türkiye Savunma sanayinin “İthal eden değil, ihraç eden” konumuna ulaşması için “Yerli ve Milli” vizyonuyla çalışan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO’da bu yıl da bir çok uluslararası anlaşmaya imza atılacak. Fuarda, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışılan ve Türkiye’de ilk olan geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş "Sarbot" robot silahı tanıtıldı. Tanıtımını yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız, "Sarbot"un henüz 1 saatlik hareket ömrü olduğunu pil teknolojisi geliştikçe yada pil, elektrik dışında farklı bir besleme sistemleriyle jeneratörle çok daha ağır yük taşıyabilecek versiyonunu üreteceklerini söyledi. Özyıldız, İnsansız savaş robotunun her ortamda ve her hava koşulunda görevini yerine getirebildiğini de belirtti.

"2023 vizyonuyla ’Sarbot’u tanıtıyoruz"

Sarbot’un tanıtımını yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız, "Sarsılmazın 2023 vizyonuyla ’Sarbot’u tanıtıyoruz. Sarbot geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş bir robotumuz. Üzerine istediğimiz kalibredeki silahı monte edebiliriz. Ya da ordumuzun kullanımına mühimmat taşıyabilecek versiyonlarını yapabiliriz. Burada sarsılmazın av ve spor tüfekleriyle başlayan sonrasında tabancaya evrilen sonrasında piyade tüfeklerine evrilen şimdi de robotik sisteme evrilen vizyonunu ifade etmek istiyoruz. Yerli milli mühendislerimizle bu sistemleri ordumuzun kullanımına vereceğiz inşallah. Yaklaşık bir yıldır konsept üzerine çalışıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız hem Ankara hem İstanbul’da sistemin elektromekanik yazılımı üzerine emek harcamaya devam ediyorlar. Bu ilk portatifimiz. Türkiye’de ilk. Arka planda çok daha güçlüleri üretilmeye başlandı. Henüz 1 saatlik hareket ömrümüz var. Ama pil teknolojisi geliştikçe ya da pil elektrik dışında farklı bir besleme sistemleriyle jeneratörle çok daha ağır yük taşıyabilecek versiyonunu yapacağız. Kendi yükünü ağırlığını taşıyabildiği her ortamda her hava koşulunda görevini yerine getirebilir" şeklinde konuştu.