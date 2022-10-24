Saha Expo kapılarını açıyor: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hürjet ve Atak 2'yi ziyaretçilerle buluşturacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’na katılacak. Dünyada bir ilke imza atılacak olan fuarda 1 Kasım-15 Şubat tarihleri arasında metaverse ortamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin geliştirdiği milli platformlar da ziyaret edilebilecek. Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hürjet ve Atak 2’yi ziyaretçilerle buluşturacak.

Bu yıl birçok uluslararası fuarda ürünlerini sergileyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 57 ülkeden binden fazla firmanın katılımı beklenen Saha Expo fuarında 2023 yılında gökyüzü ile buluşacak HÜRJET ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri platformlarının mock-up’larını ziyaretçilerle buluşturacak. Hava platformlarının modellerinin tümünün yer alacağı standında ayrıca bir uzay alanına da yer alacağı stantta, Yeni Nesil Elektrikli Haberleşme Uydusu (Small GEO), Türksat 6A ve GÖKTÜRK Y modelleri sergilenecek.

Saha Expo çerçevesinde gerçekleştirilecek panellere şirketin üst düzey yöneticileri de konuşmacı olarak katılacak. 26 Ekim tarihinde 15.00 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek "Savunma ve Güvenlik Alanında Uluslararası İş Birliği" panelinde TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin ve 27 Ekim tarihinde 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Oyun Değiştiren Teknolojilerden Oyun Kurucu Teknolojilere” isimli panelde ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuşmacı olarak yer alacak.

Saha Expo öncesi görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil “Saha Expo her geçen yıl bu alanda gerçekleşen organizasyonlar arasında uluslararası bilinirliği artan bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuar kapsamında standımızı ziyaret edecek olan çok sayıda heyet ile görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.