Şahan Karakaş, Engin ve Yunus işini bitiren isim oldu

TFF Bölgesel Amatör Lig için hazırlıklarını sürdüren Silivrispor'da özellikle iç transferde kulübün en genç yönetim kurulu üyesi Şahan Karakaş, Engin Gülle ve Yunus Yaşar transferlerini bitiren isim oldu.

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  • 08.06.2022 18:28
  • Güncelleme: 08.06.2022 18:28
Şahan Karakaş, Engin ve Yunus işini bitiren isim oldu

Geçtiğimiz sezon penaltılarla 3. Ligi kıl payı kaçıran Silivrispor yeni sezon hazırlıklarında çok ciddi çalışmalar içinde. Silivrispor Kulübünün en genç yönetim kurulu üyesi konumunda olan Şahan Karakaş yeni sezon için iç transferde takım kaptanı Yunus Yaşar ve birçok takımın peşinden koştuğu tecrübeli oyuncu Engin Gülle’nin işini bitiren isim oldu. En uzun transfer görüşmelerinden olan bu iki isim özel bir toplantı gerçekleştiren Şahan Karakaş işi bitirdi.

İYİ TRANSFERLER YAPTIK
Şahan Karakaş yaptığı kısa değerlendirmesinde; “Takım için önemli olan isimlerin kalması yönünde çalışma içindeydik. Yeni sezon bir önceki sezondan daha zorlu geçeği için her iki taraf da özverili davrandı ve bu transfer işini bitirdik. Yaptığımız transferlerdeki oyuncu profili ortadadır. Kaliteli ve karakterli topçulardan oluşan bir takım olduk. Zorlu bir sezon öncesinde tüm rakiplerimiz gibi güçlü bir kadro kurduk. Çalışmalarımız ve ligin başlaması ile birlikte kurulan takımın neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Silivri ve Silivrispor iyi yerleri hak eden büyük bir camiadır ve biz de bu camiaya uygun transferler yaptık” dedi.
 

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