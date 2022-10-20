Şahan Karakaş'tan maça davet

Zorlu maçta takımlarını desteklemek için tribünlere davet eden Şahan Karakaş, dörtte dört yapmak adına herkesin takıma gerekli desteği vermesini istedi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ilk maçta olduğu gibi bu maçta da taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyleyen Şahan Karakaş, “Geçtiğimiz sezon kaçan 3. Ligi bu sezon yakalamak adına gerekli tribün desteğini camia olarak arkamızda görmek istiyoruz. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Zaferspor maçında tribün desteğini takıma benimsetme adına tüm Silivri halkının desteğine ihtiyacımız var. Pazar günü bu önemli maçta tribün desteğiyle inşallah dörtte dört yapacağız” dedi.