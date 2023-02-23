Sahaya atlayıp ortalığı karıştırmıştı, özür diledi

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya girerek ortalığı karıştıran taraftar, iki takımın camialarından özür diledi.

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere dün oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşup, takımının atkısını tribünlere göstermişti. Taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanırken her iki takım arasında gerginlik yaşandı.

Sahaya inerek ortalığı karıştıran Sakaryaspor taraftarı, sosyal medyada her iki takımın camiasından özür diledi. Taraftarın sosyal medyada paylaştığı görüntüde, "Öncelikle depremzede ağabeylerim ve kardeşlerimden özür diliyorum. Çok büyük şerefsizlik ve hainlik yaptım. Sakaryaspor ve Kocaelispor camiasından özür dilerim. Yakışmayacak hareketlerde bulunduğum için" ifadeleri yer aldı.