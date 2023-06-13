Sahaya inen Başkan Aygün çalışmaları inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahaya inerek ekiplerin yol ve sokaklarda yaptıkları çalışmayı inceledi.

İlçe genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bozulan yolları asfaltlarken kaldırımları da yeniliyor. Sahada çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aygün, "Ortak gayemiz Derince’mize hizmet etmek. Bu noktada tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz görevlerini hassasiyetle sürdürüyor. Bizler de devam eden sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ile bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceliyoruz” dedi.