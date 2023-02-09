Sahibi olduğu 2 marketin ürünlerini deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor. Silivri’de faaliyet gösteren ADM Beton sahibi İş İnsanı Adem Kılıç, Esenyurt’ta 2 marketi bulunan Adem Kılıç, yaşanan depremin ardından duyarsız kalmayarak marketlerindeki ürünlerin tamamını tırlara yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

İş adamı Adem Kılıç, "İki marketteki tüm ürünleri deprem felaketi yaşayan kardeşlerimize gönderilmek üzere paketliyoruz. Elimizden geldiğinde o bölgelere ulaştıracağız. Tüm iş adamlarına sesleniyorum, herkesin elinden geleni yapması lazım. Bugün birlik olma günü. Orada çok mağdur insanımız var. Bir an önce yaralarımızı sarmak için hepimizin birlikte el atması lazım" dedi.