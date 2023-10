Sahibi, yanından ayırmadığı atı için özel karavan yaptı

TAKİP ET

Sultanbeyli’de yüksek mimar, iş adamı Yusuf Demir, Karam isimli atını yanından ayırmadığı için onun için özel bir karavan yaptı. Atlı karavan vatandaşlar tarafında yoğun ilgi gördü.

Yüksek mimar, iş adamı Yusuf Demir, Tiny Houselardan ilham alarak yeni bir proje geliştirdi. İş adamı atını da tatil için gittiği yerlere götürmek için özel bir karavan tasarladı. Demir, tasarladığı karavan ile atını rahatça seyahat edebilir duruma getirdi. Demir kendi tasarımı olan rahat bir karavan inşa etti ve içini atının ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenledi. Karavan, atın rahatlığı ve güvenliği gözetilerek tasarlandı. Pendik Aslan Bey Çiftliği’nde sergilenen karavan ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karavanı inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Atlı karavanı ilk kez gördüğünü söyleyen Ömer Faruk Türetken, “Hem evimle konaklayabileceğim bir alan, ama aynı zamanda benim duygularıma hitap edebileceğim, özgürlüğümü ortaya koyabileceğim bir güzellik var. Şu güzellikle kim aynı evi paylaşmak istemez? Hem evimin yanında, hem benimle birlikte hem sevgisini paylaşabileceğim, ama aynı zamanda gittiğim her yere onu da götürebileceğim bir sistem kurmuşlar” dedi.

Çiftliğe ziyarete gelen Songül Açıkgöz, “Güzel buldum. Habersizce geldik biz buraya. Çiftliğe gelmiştik. Ama çok güzel, keyifli vakit geçirdik hep birlikte” şeklinde konuştu.

Karavanı tasarlayan Yusuf Demir, “Bana her şeyi kaybettiren ama sonunda her şeyi fazlasıyla kazandıran bir canlı, bir dost, cesareti, tutkuyu ve kararlılığı öğrendiğim rehberim, yol arkadaşım ve hayat arkadaşım. Ve sonunda da bunu Tiny House yaptığım ürünlerin içerisinde neden yer almasın diye, buna da bir ev yapmış oldum. Bu evde bugün buradaki misafirlere tanıtmış olacağız. Bu duygularla, tanıtımdan sonra da atımla ve evimle ve arabamla dünyanın gitmek istediğim ve gidemediğim yerlere, özellikle Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’daki bölgelere gidebilecek bir yolculuğa İnşallah çıkacağız. Eşimle, çocuklarımla beraber. Bunun için ben en başta bir baraka yapmıştım. Tabii ki eski inşaat malzemeleriyle. Ama kenarında sular akıyordu. Her su aktığında merak ediyordum. Acaba ıslanıyor mu diye. O yüzden gece 3’te bile giderdim. Böylelikle ne oldu? Eşimden zamanımı çaldırdı bana. Ailemden zamanımı çaldırdı. İşlerimden beni çok öteledi vesaire. Ama hiçbir zaman caymadım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. O da bir canlı dedim. Herkesin nasıl bir kedisi, köpeği varsa eğer ben de bunu kendime bir yol arkadaşı olarak edindim. Ve atlı karavan olarak bunu şu anda Türkiye’de, açıkçası dünyada diyelim, hiçbir yerde bunu göremezsiniz. Ben Tiny House üreticisiyim. Fakat Tiny House ile de bu tarz ürünleri, bu tarz şekilleri yapabilmek için çok ciddi derecede bir atıp çalışması yapması gerekir. Gerek ölçü anlamında, gerek statik anlamda. Atın da yükünü hesaba katarak diğer içerideki yeri alacak ekipmanları da göz önünde bulundurduğumuzda. Bunun bir sistematik olarak yolda tekerlekli bir araç tarafından çekilebilir. Ve bununla yine aynı şekilde altında tekerlekli olabilecek bir sistemi yapmak zorundasınız. Ama bundaki tutku ve kararlılık ve inat bana da yansıdığı için gittim bunun bile ayrı yatan çalışmasını yaptım. Ve bunu yanıma almak için verdiğim bu mücadelede sonunda bunu başardım” ifadelerini kullandı.