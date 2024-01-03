Sahibinden.com için uyarı 'Alan adı kilitli'

Dün akşamdan beri erişilemeyen sahibinden.com hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Olayda adı geçen ABD’li firmanın internet sitesinde, sahibinden.com alan adının kilitlendiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu kilitlenmenin yaygın nedenleri arasında ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor. Ayrıca mevcut alan adı sahibinin alan adının kilitlenmesini de talep edebileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin popüler ilan sitelerinden sahibinden.com’a dün akşamdan itibaren ulaşılamıyor. Milyonlarca ilanın yer aldığı sitede özellikle gayrimenkul ve otomobil satışı yapan kullanıcılar, erişim sıkıntısından dolayı endişe yaşıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konu olan olayda ABD’li bir domain firmasının sahibinden.com’un alan adını dondurduğu belirtildi.

Bahsi geçen ABD’li firma Network Solutions’ın internet sitesinde sahibinden.com’un alan adının kilitli olduğu bildirildi. Firma bunun gibi kilitlenme durumlarına bir takım nedenlerin yol açtığı bilgisini veriyor.

Alan adı sahibi kilitlenme talep edebilir

Firmadan erişilen bilgilere göre bu gibi kilitlenmelerin yaygın nedenleri arasında alan adının iflas davası, ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor.

Ayrıca mevcut alan adı sahibinin alan adının kilitlenmesini talep etmesi halinde durumun yaşanabileceği söyleniyor.