Sahibinin dolaştırdığı köpeğin aldığı koku cesedi ortaya çıkardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi sonucu bir ceset bulundu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi sonucu bir ceset bulundu.
Olay, Bekirdere Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi yanında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş köpeğini dolaştırırken köpek aldığı koku üzerine ağaçlık alana daldı. Köpeğin koku aldığı yerde bir kişinin cesedi olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Cesedin kimliği ve cinsiyeti henüz öğrenilemedi.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.