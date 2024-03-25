Sahibinin elinden kaçan horoz metro raylarına çıktı

Bursa'da sahibinin elinden kaçan horoz, bir anda metro raylarına girdi. Rayların üzerinde gezen horoz, metro seferlerini de aksattı.

Sahibinin elinden kaçan horoz metro raylarına çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da sahibinin elinden kaçan horoz, bir anda metro raylarına girdi. Rayların üzerinde gezen horoz, metro seferlerini de aksattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı Metro İstasyonu’nda yaşandı. Sahibinin elinden kaçan horoz, bir anda kendini metro raylarına attı. Durumu güvenlik ekiplerine bildiren horoz sahibine ekipler yardım etti. Güvenlik ekipleriyle bir süre kovalamaca oynayan horozun görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

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