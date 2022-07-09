Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı

Silivri'de kesime götürülen daha sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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  • 09.07.2022 10:12
  • Güncelleme: 09.07.2022 11:37
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Silivri Parkköy’de sahibinin kesime götürdüğü dana bir anda kaçtı. Kaçan dana sokakta koşmaya başladı. Hayvanın yanına gitmeye korkan vatandaşlar arabalarla önünü kesmeye çalıştı. Araçtan inen bir adam dananın ipini tutmaya çalışırken, hayvan kaçmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Editör
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