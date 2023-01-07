Sahibinin umrede olduğu evde yangın

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan iki katlı ev alevlere teslim oldu. Sahibinin umrede olduğu ve damadının evde oturduğu öğrenildi.

Akyazı Alaağaç Mahallesi 106 No’lu Sokak’ta bulunan iki katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, evin sahibi S.Y.’nin umrede olduğu ve evi damadının kullandığı öğrenildi. Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.