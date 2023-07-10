Sahibiyle dolaşan köpeğin bulduğu cesedin kimliği belirlendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi ile bulunan cesedin kimliği belirlendi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahibi ile dolaşan köpeğin aldığı kokuya doğru yönelmesi ile bulunan cesedin kimliği belirlendi.
Olay, akşam saatlerinde Bekirdere Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi yanında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş köpeğini dolaştırırken köpek aldığı koku üzerine ağaçlık alana girdi. Köpeğin koku aldığı yerde bir ceset olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Yalçın Uçar’a ait olduğu ve kendisinden 8 gündür haber alınamadığı belirlendi.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.