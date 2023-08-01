Şahika Ercümen hayalini gerçekleştirdi

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu. Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre hedefi olduğunu belirten Ercümen, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim. Hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Her şeye rağmen hedefime ulaştım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 100. yılımızda 100 metre rekoru Cumhuriyetimize armağan olsun” dedi.

Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.