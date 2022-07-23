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Sahil Güvenlik, 7 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 698 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 7 ayda Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 698 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik, 7 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 698 kaçak göçmeni kurtardı
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, 7 ayda Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 698 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında son 7 ayda düzenlenen 24 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen toplam 698 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Yunan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getiriliyor. Kaçak göçmenler, burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor.

İHA
Editör

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