Sahil Güvenlik 88 Komutanı SG Yüzbaşı Akanpınar Fethiye'ye atandı
Marmara Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik 88 Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar, Sahil Güvenlik Komutanlığı emriyle Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atandı.
Marmara Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik 88 Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar, Sahil Güvenlik Komutanlığı emriyle Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na atandı.
Sahil Güvenlik 88 Komutanı iken Sahil Güvenlik Komutanlığı emriyle Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na atanan SG Yüzbaşı Burak Akanpınar, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a veda ziyaretinde bulundu. Vali Aziz Yıldırım, SG Yüzbaşı Burak Akanpınar’a Tekirdağ sahillerinde hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi taktim etti. Vali Yıldırım, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, Yüzbaşı Akanpınar başarılar diledi.