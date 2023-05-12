Sahil Güvenlik helikopterleri ASELSAN ile daha modern

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında AB-412 EP SG helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlamak için sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi için toplam 51 milyon 764 bin 332 ABD doları ve 81 milyon 665 bin 400 Türk Lirası tutarında bir sözleşme imzalandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, imzalanan proje hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlamak için Savunma Sanayii Başkanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemi’ni içeren aviyonik sistemler ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş su üstü arama radarı entegre edilecek.”