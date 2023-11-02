Sahil Güvenlik son bir ayda 10 bini aşkın kaçak göçmen yakaladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen çalışmalarda 10 bin 739 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen çalışmalarda 10 bin 739 kaçak göçmen yakalandı.
1-31 Ekim tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştirilen çalışmalarda 11 bin 508 tekne kontrol edildi. Ekipler tarafından 10 bin 739 düzensiz göçmen yakalanırken, 99 kişinin hayatının kurtarıldığı aktarıldı. 18 hasta ve yaralıya ise müdahale edilerek, hastanelere nakledildiği belirtildi.