Sahilde havaya ateş eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul’da sahil kenarında havaya doğru ateş eden ve polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ile 9 adet kartuş ele geçirilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bir şahsın sahil kenarında tabanca ile ateş ettiği görüntülere yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde eşkal bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan M.Y. (35) isimli şüpheli Şişli’de bulunan bir iş yeri içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Fatih’te bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek ile 9 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.