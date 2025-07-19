Sahilde ölü yunus bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Sahilde ölü yunus bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinde sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran ölü bir yunusla karşılaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi.

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Olay yerine gelen belediye ekipleri, yunus üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ölü yunus, belediye tarafından sahil hattından kaldırıldı.