Sahilde ölü yunus bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.
Süleymanpaşa ilçesinde sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran ölü bir yunusla karşılaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, yunus üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ölü yunus, belediye tarafından sahil hattından kaldırıldı.