Sahile vuran cesedin kimliği belirlendi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vuran cesedin 23 yaşındaki Yasin K. isimli gence ait olduğu belirlendi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vuran cesedin 23 yaşındaki Yasin K. isimli gence ait olduğu belirlendi.
Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız beden gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 23 yaşındaki Yasin K.’ya ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.