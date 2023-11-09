Sahile vuran cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vuran cesedin 23 yaşındaki Yasin K. isimli gence ait olduğu belirlendi.

Sahile vuran cesedin kimliği belirlendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vuran cesedin 23 yaşındaki Yasin K. isimli gence ait olduğu belirlendi.

Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız beden gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 23 yaşındaki Yasin K.’ya ait olduğu tespit edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.