Sahillerde jandarmadan ortak denetim

Gemlik'te özellikle sahil kesimlerinde jandarma ekipleri tarafından sahil güvenlik ve zabıtanın da desteği ile denetimler sıkılaştırıldı.

Sahillerde jandarmadan ortak denetim
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Gemlik’te özellikle sahil kesimlerinde jandarma ekipleri tarafından sahil güvenlik ve zabıtanın da desteği ile denetimler sıkılaştırıldı.

Özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri harekete geçti. Sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi ve iç çamaşırlarıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşıdenetimler sıkılaştırıldı. Bursa valiliğince verilen talimat gereğince sabah erken saatlerden itibaren müşterek denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince müdahale ederek,yasal işlem yaptı.

Ekipler ortak denetimlerin yaz boyunca aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.