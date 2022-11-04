Şahin 'Babaeski maçına odaklandık'

Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele eden Silivrispor deplasmanda bir başka İstanbul takımı olan Sancaktepe karşısında 2-0 galip gelerek 3 puana ulaşmıştı. Zorlu bir deplasman olarak bakılan Sancaktepe karşısında alınan galibiyetin ardından bir açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin; “İyi mücadele ettik ve deplasman maçımızdan puanla ayrılmak özellikle zor bir deplasmandan puan çıkarmak önemliydi bunu başardık mutluyuz. Takım olarak galibiyete inanarak maça çıktık galibiyete kilitlendik ve sonuçta hak ettiğimiz puanları hanemize yazdırdık. Aldığımız bu galibiyetin ardından iyi bir seri yakalamak istiyoruz bunun için tüm dikkatimizi Babaeski maçına çevirdik. Evimizde oynayacağımız Babaeski maçını da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.