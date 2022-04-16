Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Çarşamba günü saat 15.00’da Bahçelievler Özel İdare Stadı’nda Play-Offların ilk maçına çıkacak olan Silivrispor’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Son idmanların ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan takımın Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin yaptığı açıklamasında; “Sezon başından beri inandığımız hedeflerden sapma olmadan çok çalıştık. Yönetim olarak inanmıştık bu gruptan şampiyon çıkacağımıza ve bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Küçük bütçelerle kurduğumuz takım dev bütçeleri adeta bertaraf etti. Biz buralara inanarak geldik ve devamında da 3. Lig hayalimize inancımız tamdır. Biz hazırız, ilçe hazır, inananlar ordusu hazır bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar gerisi hikayedir. Yalnız yürümediğimizi biliyoruz. Halkımızla birlikte tüm rakiplerimizi yene yene buralara geldik. Önümüzde bon 180 dakika kaldı. Bu 180 dakikada kenetlenerek galip geleceğiz ve ilçeye şampiyon olarak yeniden geleceğiz. Bize inanan ve güvenen tüm Silivrililere sonsuz teşekkürler çıktığımız yolda yalnız yürümediğimizi bilmek bizi güçlü kılıyor. Dönüşümüz şampiyonlukla olacaktır” dedi.