Şahin, Çanakkale yangınında zarar gören bölgeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale’deki yangın felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Fatih Şahin ile birlikte AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas’ın yer aldığı AK Parti heyeti yangında zarar gören köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. Şahin, ilk olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı ziyaretinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, il başkanlığı ziyaretinin ardından yangında zarar gören köyleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Şahin, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

“Yürek yakan bir tabloyla şu an karşı karşıyayız”

Şahin, yaptığı açıklamada, Çanakkale’de ortaya çıkan yangını söndürmek için ilk andan itibaren devletin bütün imkânlarının seferber edildiğini söyledi. Çanakkale’nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük yangınlardan biri olduğunu belirten Şahin, “Gönüllülerimiz, görevlilerimiz yangını bir an önce söndürmek için teyakkuza geçtiler, seferber oldular. Tabi çok yürek yakan bir tabloyla şu an karşı karşıyayız. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, yangının daha geniş alanlara yayılmaması” ifadelerini kullandı.

"Devletimiz seferber olacak"

Yangında zarar görev vatandaşların taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade eden Şahin, “Teşkilatımız ve milletvekilimizle birlikte yangından zarar gören köylerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederek onların ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, taleplerini dinliyoruz. Bu raporlamalar tamamlandığında, bu zararların bir an önce giderilmesi, telafi edilmesi için, yananın, yıkılanın yerine yenisinin konulması için devletimiz seferber olacak. Biz de devlet nezdinde milletimiz adına siyaset yapan siyasetçiler olarak bu arzuların, bu isteklerin, bu taleplerin hep birlikte takipçisi olacağız.” dedi.

Türkiye’nin yangınlarla mücadele konusunda potansiyelinin ve imkanlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahin, Çanakkale’de meydana gelen yangına müdahale edip kontrol altına alarak bir an önce sönmesini sağlayan görevli ve gönüllülere de teşekkür ettiklerini ifade etti.

"Çanakkaleli hemşehrilerimiz dezenformasyona geçit vermedi"

Genel Sekreter Fatih Şahin, felaket zamanlarında dezenformasyonun, yalan haberlerin çok fazla yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bu tür felaket zamanlarında yalan haberler çok hızlı bir şekilde devreye sokuluyor. Ama Çanakkaleli hemşehrilerimiz ferasetleriyle, basiretleriyle bu dezenformasyona geçit vermediler. Bugün Çanakkale’de devlet, millet el ele, gönül gönüle, AK Parti Teşkilatları da bu birlikteliğe destek olacak şekilde görevlerini yapıyor. Allah tekrar Çanakkale’mize, ülkemize böyle büyük felaketler yaşatmasın. Yaşanmaması için de gerekli tedbirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz.”

Şahin, Çanakkale’de yaşanan yangın felaketi konusunda farkındalığın, hassasiyetin yüksek derecede oluşması için katkı veren basın organlarına da ayrıca teşekkür etti.